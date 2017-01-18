Disk Genel Sekreterinin Pasaportuna El Konuldu

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mahmut Hakan Koçak, Fransa'ya gitmek için geldiği Atatürk Havalimanında pasaportunda zayi kaydı bulunduğu gerekçesiyle yurt dışına çıkışına izin verilmedi.



Fransa'nın başkenti Paris'te bir konferansa katılmak için sabah Atatürk Havalimanına gelen Koçak, pasaport kontrolünden geçmek isterken, pasaportunda zayi kaydı bulunduğu tespit edildi. Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen ve pasaportuna el konan Koçak, işlemler için Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Koçak'ın işlemlerinin ardından buradan ayrıldığı öğrenildi.



Kolcak'ın pasaportuna Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğünde el konularak, zayi kaydını koyan Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek.



DİSK Genel Koordinatörü Koçak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındığım bilgisi yanlış anlamadan kaynaklı. Pasaportuma el kondu. Gerekli tüm hukuki girişimlere yapacağım. Soran herkese teşekkür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL