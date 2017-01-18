Disk Genel Koordinatörü Koçak'ın Yurt Dışına Çıkışına İzin Verilmedi

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Hakan Koçak'ın pasaportunda zayi kaydı bulunduğu gerekçesiyle Atatürk Havalimanı'ndan yurt dışına çıkışına izin verilmedi.



Koçak, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir üniversitenin konferansına gitmek üzere sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na geldi. Koçak'ın pasaport kontrolü sırasında pasaportunda zayi kaydı bulunduğu tespit edildi. Yurt dışına çıkışına izin verilmeyen ve pasaportuna el konan Koçak, işlemler için Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğüne götürüldü.



Koçak'ın işlemlerinin ardından buradan ayrıldığı öğrenildi.



DİSK Genel Koordinatörü Koçak'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alındığım bilgisi yanlış anlamadan kaynaklı. Pasaportuma el kondu. Gerekli tüm hukuki girişimlere yapacağım. Soran herkese teşekkür." ifadelerini kullandı.