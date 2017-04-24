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Disk Genel Başkanı'ndan 'Taksim' Açıklaması
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Disk Genel Başkanı'ndan 'Taksim' Açıklaması

Bakan Soylu'nun Taksim cevabı sonrası DİSK Başkanı Beko, son durumu sendika genel merkezinde yapacakları açıklamayla duyuracaklarını söyledi.

Disk Genel Başkanı'ndan 'Taksim' Açıklaması

Bakan Soylu'nun Taksim cevabı sonrası DİSK Başkanı Beko, son durumu sendika genel merkezinde yapacakları açıklamayla duyuracaklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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