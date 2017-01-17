Disk Birleştirme Uzmanı!

Windows'un disk birleştirme aracı temel birleştirme görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Ancak bu araç, detayları görmek istediğinizde yetersiz kalabilir. Bu durumda Piriform Defraggler'ı kullanabilirsiniz.



Defraggler, sabit disklerinizi ve harici disklerinizi tamamen birleştirebildiği gibi, dilediğiniz dosyaları seçerek birleştirmenize de olanak tanıyor. Bunun için öncelikle disk üzerinde bir analiz gerçekleştirmeniz gerekiyor. Son olarak parçaları disk üzerine dağılan dosyaların içerisinden istediğinizi seçerek birleştirebiliyorsunuz. Bu işlemi Windows Gezgini'nde dosyalara sağ tıklayarak da yerine getirebiliyorsunuz.



SSD disklerde normal, mekanik sabit disklerin aksine birleştirmeye genellikle gerek duyulmadığı gibi, bu işlem disk ömrünü azaltabiliyor. Bu yüzden SSD diskinizi birleştirmenizi önermiyoruz. Mutlaka birleştirmeniz gerekiyorsa, dosyaları tek tek seçerek birleştirmeniz disk ömrünü daha az etkileyecektir. Ancak testlerin birleştirme işleminin SSD performansında büyük bir fark oluşturmadığını gösterdiğini hatırlatalım.



Defraggler, sabit diskinizin sağlık durumunu izleme ve istatistikler sunma gibi yetenekleri de bulunuyor.



İndirin: Defraggler



Defraggler ile detaylı disk birleştirme!



Windows'un disk birleştirme aracı temel birleştirme görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Ancak bu araç, detayları görmek istediğinizde yetersiz kalabilir. Bu durumda Piriform Defraggler'ı kullanabilirsiniz.



Defraggler, sabit disklerinizi ve harici disklerinizi tamamen birleştirebildiği gibi, dilediğiniz dosyaları seçerek birleştirmenize de olanak tanıyor. Bunun için öncelikle disk üzerinde bir analiz gerçekleştirmeniz gerekiyor. Son olarak parçaları disk üzerine dağılan dosyaların içerisinden istediğinizi seçerek birleştirebiliyorsunuz. Bu işlemi Windows Gezgini'nde dosyalara sağ tıklayarak da yerine getirebiliyorsunuz.



SSD disklerde normal, mekanik sabit disklerin aksine birleştirmeye genellikle gerek duyulmadığı gibi, bu işlem disk ömrünü azaltabiliyor. Bu yüzden SSD diskinizi birleştirmenizi önermiyoruz. Mutlaka birleştirmeniz gerekiyorsa, dosyaları tek tek seçerek birleştirmeniz disk ömrünü daha az etkileyecektir. Ancak testlerin birleştirme işleminin SSD performansında büyük bir fark oluşturmadığını gösterdiğini hatırlatalım.



Defraggler, sabit diskinizin sağlık durumunu izleme ve istatistikler sunma gibi yetenekleri de bulunuyor.



İndirin: Defraggler