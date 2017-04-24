Disk Başkanı Beko: "1 Mayıs Kararını Çarşamba Günü Açıklayacağız"
İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, sendikaların 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili kararını Çarşamba günü açıklayacağını söyledi.
İstanbul Valisi Vasip Şahin ile görüşen Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, sendikaların 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili kararını Çarşamba günü açıklayacağını söyledi.
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Başkanı Lami Özgen, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması talebini İstanbul Valisi Vasip Şahin'e iletti.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kani Beko, "DİSK, KESK, TTB temsilcileri ile birlikte bu sabah sayın İşçileri Bakanı Süleyman Soylu ile iki saatlik bir toplantımız oldu. Orada da ifade tetik. Bir tek derdimiz var, başta Taksim olmak üzere tüm Türkiye'de huzur içinde kardeşçe 1 Mayıs'ı kutlamak. Biraz önce de İstanbul Valisi ile yapmış olduğumuz toplantıda İstanbul'da Taksim'de 1 Mayıs Birlik Dayanışma ve Mücadele günü talebini ilettik" ifadelerini kullandı.
Yapılan görüşmelerle ilgili sendikaların kendi aralarında bir değerlendirme yapacağını söyleyen Beko, "Çarşamba günü saat 12.00'de DİSK Genel Merkezi'nde 1 Mayıs kutlamalarının ayrıntılarını basın toplantısıyla sizlerle paylaşacağız" diye konuştu. - İSTANBUL