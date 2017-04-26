Disk Başkanı Beko 1 Mayıs Kararını Açıkladı

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Bakırköy'de kutlanması ile ilgili kararın güvenlik gerekçesi ile alındığını belirterek, "Bu bizim kararımız. Bize kimse bunu dayatmadı" dedi.



Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Kani Beko, sendikaların 1 Mayıs kararını açıkladığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Beko sendikaların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama sevdasından vazgeçmeyeceğini belirterek, "İçişleri Bakanımızla ve İstanbul Valimizle toplantılar yaptık. Bu yıl da güvenlik gerekçesiyle kesinlikle Taksim'i açamayacaklarını ifade ettiler. Güvenlik her şeyden önemli. Biz bu örgütlerle Ankara'da miting yapmadan önce 250 bine yakın barış güvercini oraya gelmişti. Çok büyük bir katliam yaşandı. Öncesinde ve sonrasında da benzer olaylar yaşandı. Dolayısıyla güvenlik bana göre her şeyin üzerinde. Güvenli bir 1 Mayıs olabilmesi için biz de yol arkadaşlarımızla bunu tartıştık ve Bakırköy olması bizim açımızdan daha doğru olur dedik. Bu bizim kararımız. Bize kimse bunu dayatmadı" ifadelerini kullandı



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