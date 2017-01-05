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Dışişlerinde "Tarihte Mozaik Yolculuğu" sergisi

Sergiden detaylar

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın'ın konuşması

Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in konuşması Dışişlerinde "Tarihte Mozaik Yolculuğu" sergisi

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Yalçın:

"Mozaiğin yeni bir teknikle sunulması ve Bakanlığımızdan bir diplomatımızın, bir büyükelçimizin bunu yapabilmesi bize gurur verdi"

ANKARA (AA) – Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Ayşe Sedef Yavuzalp'in akrilik eserlerin yer aldığı "Tarihte Mozaik Yolculuğu" sergisi Ankara'da açıldı.



Dışişleri Bakanlığı Suna Çokgür Ilıcak Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulan serginin açılışına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, müsteşar yardımcıları, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.



Müsteşar Yalçın, sergide yaptığı konuşmada, "Belki biraz akademik ve analitik olacak ama düşünceme göre bu açılışta üç tane boyut var, en başta bir sanatçı olarak Sedef Yavuz'un bizde bıraktığı iz, daha sonra bir diplomat ve büyükelçi olarak çabası, en sonunda ise yakın bir dostum ve promosyon arkadaşım olarak sergi açılışında birlikte olmamızdır." değerlendirmesinde bulundu.



Serginin, insanın, yoğunluk ve yorgunluğuna rağmen, sanat ve kültürde ne gibi açılımlara imza atabileceğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bu çalışmada hem bir çaba hem özgünlük hem de yaratıcılık var. Mozaiğin yeni bir teknikle sunulması ve bakanlığımızdan bir diplomatımızın, bir büyükelçimizin bunu yapabilmesi bize gurur verdi." ifadelerini kullandı.



Büyükelçi Yavuzalp da konuşmasında Türkiye'nin zengin kültürel varlıklarına dikkat çekerek, "Ülkemiz çok zengin topraklara sahip, zengin kültürel varlıklarımız var, sanatçı ve diplomat olarak bunları daha fazla öne çıkartmamız gerekiyor. Bir devletin ve milletin diplomaside de ileriye gidebilmesi için mutlak surette sanat, bilim, eğitim, edebiyat gibi ögelerin de güçlü olarak beslenmesi lazım." dedi.



Yavuzalp, "Burada kullandığımız teknik akrilik-mozaik tekniğidir. Mozaik esintisi veren kendi geliştirdiğim bir teknik. Amacım, vatan topraklarımızdan çıkan uygarlıkları ve mevcut olan paha biçilmez mozaikleri de kendi yorumumla tasvir etmek." şeklinde konuştu.



Uganda ve Doğu Afrika kültür ve hikayelerini de resmetmeyi amaçladığını belirten Yavuzalp, bunun Uganda ve Türkiye arasında bir kültür köprüsü kurmaya yardımcı olacağı değerlendirmesinde bulundu.