Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu İstanköy'e Yönelik Tatbikat Uluslararası Hukukun Açık Bir İhlalidir

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki asker indirme talimi hakkında Yunan medyasında yer alan haberlere ilişkin İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ülkemizin, Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz dedi.

Dışişleri Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan'ın Ege'deki asker indirme talimi hakkında, Yunan medyasında yer alan haberlerle ilgili kendisine yöneltilen bir soruyu yanıtladı. Yunanistan'ın İstanköy'e yönelik tatbikatının, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, şunları kaydetti

Yunan medyasında, Yunan özel kuvvetlerine bağlı olduğu belirtilen paraşütçülerin dün İstanköy (Kos) adasına indirme tatbikatı yaptıkları yönünde haberlere rastlanmıştır. 1947 Paris Barış Antlaşması, silahsızlandırılmak koşuluyla İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılmış olan İstanköy (Kos) adası üzerinde her türlü askeri eğitim faaliyetini yasaklamaktadır. Dolayısıyla, İstanköy'e yönelik bu tatbikat uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu çerçevede; komşumuz Yunanistan'ı gerginliklere yol açacak, tırmanma potansiyeli bulunan tek taraflı, uluslararası hukuka aykırı, altından kalkamayacağı eylemlerden kaçınmaya davet ediyor; ülkemizin, Ege Denizi'ne yönelik siyasi ve hukuki pozisyonlarına uygun olarak, gerekli görülecek adımları bundan sonra da atmaktan imtina etmeyeceğini bildiriyoruz. - Bodrum