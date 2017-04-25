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Dışişleri'nden 'Trump' Eleştirisi
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Dışişleri'nden 'Trump' Eleştirisi

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan mesajına ilişkin yapılan açıklamada, tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım beklenildiği belirtildi.

Dışişleri'nden 'Trump' Eleştirisi

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan mesajına ilişkin yapılan açıklamada, tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım beklenildiği belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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