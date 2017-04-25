Dışişleri'nden 'Trump' Eleştirisi
Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan mesajına ilişkin yapılan açıklamada, tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım beklenildiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan mesajına ilişkin yapılan açıklamada, tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım beklenildiği belirtildi.
Kaynak: Dunya.com
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