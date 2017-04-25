Dışişleri'nden Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Pakistan'ın Kurram şehrinde gerçekleştirilen terör saldırısı kınanarak, "Dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkıyla dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz" denildi. Bakanlık tarafından Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:



"Pakistan'ın Aşiretler Bölgesi'nin Kurram ilçesinde bir yolcu minibüsünün mayına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre, aralarında nüfus sayım görevlileri ve çocukların da yer aldığı on kişinin hayatını kaybettiği ve on üç kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzuru, istikrarı ve esenliğini hedef alan bu menfur terör eylemini kınıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkıyla dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" - Ankara