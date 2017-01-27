Dışişleri'nden Holokost Mesajı: Antisemitizm, Irkçılık Gibi Olgularla Mücadele Kararlılıkla Sürecek

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanın saygıyla anıldığı belirtilerek, "Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost'un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Ülkemiz günümüz dünyasında maalesef yeniden güç kazandığı görülen antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.



Dışişleri Bakanlığı, 'Uluslararası Holokost Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği belirtilerek, şöyle denildi:



"İkinci Dünya Savaşı Dönemi'nin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen, 27 Ocak günü, ülkemizin de ortak sunucusu olduğu bir kararla, 2005 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası Holokost Anma Günü' ilan edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da yükselen ırkçılık, aşırıcılık, antisemitizm gibi olgular Holokost olarak adlandırılan tarihin en büyük felaketlerinden birine yol açmıştır. Başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca masum insan Nazi rejimleri ve işbirlikçileri tarafından sistematik ve örgütlü şekilde yok edilmiştir.



Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost'un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla, ülkemiz 'Uluslararası Holokost Anma İttifakı' isimli uluslararası kuruluşun çalışmalarına da 2008 yılından bu yana gözlemci statüsünde aktif olarak katılmakta, Holokost'un unutulmaması ve Holokost'tan çıkarılan derslerin genç kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de, 27 Ocak 2017 tarihinde geniş katılımlı bir anma töreni düzenlenmektedir. Ankara Üniversitesi'nin evsahipliğinde düzenlenen törene, öğrenciler, öğretim üyeleri, kordiplomatik mensupları ve Türk Yahudi Toplumu temsilcilerinin yanı sıra, Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul Türkeş iştirak etmektedir. Ülkemiz sözkonusu sorumluluğun bilinciyle, günümüz dünyasında maalesef yeniden güç kazandığı görülen antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir." - Ankara