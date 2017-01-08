TÜMÜ
Haberler Search
Dışişleri'nden Bağdat'taki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri'nden Bağdat'taki Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldısırını en kuvvetli ifadelerle kınadığını duyurdu.

Dışişleri'nden Bağdat'taki Terör Saldırısına Kınama

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldısırını en kuvvetli ifadelerle kınadığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dilenirken, Irak halkına da baş sağlığı dilekleri iletildi. - Ankara

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads