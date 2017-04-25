Dışişleri'nden Atina'da Yakılan Türk Bayrağı İçin Kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından 24 Nisan'da Atina'da yakılan Türk bayrağına ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık bayrağın yakılmasını şiddetle kınadığını, faillerin biran önce yakalanmalarının talep edildiğini bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:"Atina'da 24 Nisan günü düzenlenen 1915 olaylarının sözde yıldönümü etkinlikleri sırasında Türk bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz. Sözkonusu menfur eylem sonrasında Atina Büyükelçiliğimizce Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, faillerin biran önce yakalanmaları talep edilmiştir. Türk milletinin bağımsızlığını ve kutsal değerlerini temsil eden bayrağımıza karşı gerçekleştirilen bu eylemin faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz. - Ankara