Dışişleri Müsteşarı Suriye'li Muhaliflerle Görüştü

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, Suriye askeri ve siyasi muhalefet temsilcileriyle bir araya geldi. Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre görüşmeye, Müzakere Yüksek Kurulu (MYK) Genel Koordinatörü Riyad Hicab, Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Enes Abde, Suriye Kürt Ulusal Konseyi ve Suriye Türkmen Meclisi üyeleri, 29 Aralık 2016 tarihli ateşkes anlaşmasını imzalayan askeri gruplar ile Astana toplantısına katılan siyasi muhalefetten temsilciler iştirak etti. Görüşmede, Astana toplantısının sonuçlarının değerlendirildiği, ateşkesin korunması ve tahkim edilmesi amacıyla kurulması kararlaştırılan üçlü mekanizma çerçevesinde gündeme gelebilecek konuların üzerinde durulduğu kaydedildi. Ayrıca, Rejimin başta Vadi Barada ve Doğu Guta'da olmak üzere gerçekleştirdiği ateşkes ihlallerinin ve ateşkes hükümleri hilafına toprak kazanımında bulunmasının kabul edilemez olduğunun dile getirildiği ifade edildi. Diğer yandan, Suriye'de ülkenin toprak bütünlüğü hilafına tek taraflı gündemlerinin peşinde koşan grupların ve Suriye'nin gerçeklerinden kopuk sözde muhaliflerin Cenevre'de yerlerinin olmadığının vurgulandığı belirtildi.



Cenevre Bildirisi ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararlarında lafzını bulan siyasi çözümün yerleşik parametrelerini aşındırmaya matuf girişimlere meydan verilmemesi gerektiğinin de vurgulandığı bildirildi. Bu çerçevede, siyasi sürecin 2254 sayılı BMGK Kararı uyarınca, sırasıyla, siyasi geçiş, yeni anayasa ve seçimler şeklinde hayata geçirilmesi yolundaki, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu tarafından da benimsenen temel hedefin altının çizildiği kaydedildi. Temel ilkeler hilafına, Suriye'nin müstakbel idari yapılanmasından bu aşamada söz edilmesinin, bu meyanda 'yeni anayasa, özerklik, federalizm' gibi söylemler benimsenmesinin, bazı çevrelerin tek taraflı gündemlerine hizmet etme tehlikesi taşıdığına dikkat çekildiği de öğrenildi.



(İlker Turak / İHA) - ANKARA