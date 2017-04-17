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Dışişleri'den 'Agit' Açıklaması
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Dışişleri'den 'Agit' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in raporunda, halk oylamasının uluslararası standartların altında kaldığı ibaresinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Dışişleri'den 'Agit' Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in raporunda, halk oylamasının uluslararası standartların altında kaldığı ibaresinin kabul edilemez olduğunu açıkladı

Kaynak: Dunya.com

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