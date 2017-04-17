Dışişleri'den 'Agit' Açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in raporunda, halk oylamasının uluslararası standartların altında kaldığı ibaresinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in raporunda, halk oylamasının uluslararası standartların altında kaldığı ibaresinin kabul edilemez olduğunu açıkladı
Kaynak: Dunya.com
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