Dışişleri Bakanlığından Tuğrul Türkeş Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Cenevre'ye gidişi hakkında yöneltilen soruya cevap verdi.



Dışişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kıbrıs'la ilgili koordinasyon işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Sayın Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan Çalışma Grubu'nun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de bulunmaktadır" denildi. - ANKARA