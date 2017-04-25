Dışişleri Bakanlığından Pakistan'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler bölgesinde ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği terör eylemini kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Aşiretler bölgesinin Kurram ilçesinde bir yolcu minibüsünün mayına çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pakistan'ın Aşiretler bölgesinin Kurram ilçesinde bir yolcu minibüsünün mayına çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında nüfus sayım görevlileri ve çocukların da yer aldığı 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Pakistan'ın huzuru, istikrarı ve esenliğini hedef alan bu menfur terör eylemini kınıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan Hükümeti ve halkıyla dayanışma duygularımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.



(İlker Turak / İHA)