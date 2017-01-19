Dışişleri Bakanlığından İran Halkına Başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Tahran'da bulunan çok katlı bir iş merkezinin çökmesinden dolayı hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı dileğinde bulundu.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün Tahran Büyükelçiliğimiz yakınındaki çok katlı bir iş merkezinin yangından çökmesi sonucunda çok sayıda can kaybı vuku bulduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Olayda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA