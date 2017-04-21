Dışişleri Bakanlığından Fransa'daki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Paris'te Champs-Elysées Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına düzenlenen saldırıyı kınadı.



Dışişleri Bakanlığı, Paris'te Champs-Elysées Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına düzenlenen ve bir polis memurunun ölümü ve ikisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınadıklarını bildirdi. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine ve Fransız polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yakınını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Fransız halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Fransa'ya her türlü desteği vermeye devam edecektir." - ANKARA