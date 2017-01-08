Dışişleri Bakanlığından Bağdat'taki Saldırıya Kınama

Dışişleri Bakanlığı, bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ta çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak'ın başkenti Bağdat'ta bu sabah düzenlenen ve birçok kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısını en kuvvetli ifadelerle kınıyoruz. Saldırıda hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Irak halkına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - ANKARA