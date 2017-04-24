Dışişleri Bakanlığı: "Yeni ABD Yönetimi'nden Şiddet Eğilimleri ve Nefret Söylemleri ile Tanınan Bu...
Dışişleri Bakanlığı: "Yeni ABD Yönetimi'nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu (radikal Ermeni) çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz.
Dışişleri Bakanlığı: "Yeni ABD Yönetimi'nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu (radikal Ermeni) çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz."