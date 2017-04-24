Dışişleri Bakanlığı: "Yeni ABD Yönetimi'nden şiddet eğilimleri ve nefret söylemleri ile tanınan bu (radikal Ermeni) çevrelerin tek taraflı tarih anlatılarına itibar etmemesini ve tüm tarafların acılarını dikkate alan bir yaklaşım benimsemesini bekliyoruz."