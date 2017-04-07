Dışişleri Bakanlığı, Stockholm'deki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı,İsveç'in başkenti Stockholm'de meydana gelen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsveç'in başkenti Stockholm'de bugün meydana gelen terör saldırısı nedeniyle masum sivillerin hayatlarını kaybettikleri ve yaralandıkları büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Benzer saldırılara birçok kez maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, İsveç'in ve İsveç halkının acısını paylaşmaktadır" denildi.



Açıklamada, terörle mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapılarak, "Terörün her türlüsüne karşı uluslararası toplum, dost ve ortaklarımızla dayanışmamızı kararlılıkla sürdüreceğimizi tekrarlıyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA