Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu - Kaçak Darbeciler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu darbecilerin bize iade edilmesi komşu Yunanistan'dan, aynı ittifak içinde bulunduğumuz Yunanistan'dan beklentimizdir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu - Kaçak Darbeciler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu darbecilerin bize iade edilmesi komşu Yunanistan'dan, aynı ittifak içinde bulunduğumuz Yunanistan'dan beklentimizdir. Yunanistan'ın Türk Adaletine bu darbecileri teslim etmesi en büyük beklentimizdir"

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