Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu darbecilerin bize iade edilmesi komşu Yunanistan'dan, aynı ittifak içinde bulunduğumuz Yunanistan'dan beklentimizdir. Yunanistan'ın Türk Adaletine bu darbecileri teslim etmesi en büyük beklentimizdir"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu - Kaçak Darbeciler
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan'a kaçan bu darbecilerin bize iade edilmesi komşu Yunanistan'dan, aynı ittifak içinde bulunduğumuz Yunanistan'dan beklentimizdir.
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