Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunduğunu belirtti.



Müftüoğlu, bir soruya cevabında, "Kıbrıs'la ilgili koordinasyon işlerinden de sorumlu Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kıbrıs Konferansı çerçevesinde sürdürülmekte olan çalışma grubunun faaliyetleri hakkında bilgi almak üzere Cenevre'de bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.