Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Yunanistan Savunma Bakanı'nın iki ülke arasında güçlendirilmeye çalışılan iyi komşuluk, dostluk ilişkilerini ve işbirliğini akamete uğratmaya dönük kabul edilemez beyan ve hareketlerine son vermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin her zaman uluslar arası hukuku ele aldığını ve saygı gösterdiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:



"Yunanistan Savunma Bakanı'nın Ege'de barış ve huzuru tehdit eden açıklama ve davranışları hususundaki görüşlerimiz daha önce muhtelif vesilelerle kamuoyuna açıklanmıştır. Türkiye her zaman uluslararası hukuku esas almış ve saygı göstermiştir. Diğer yandan, keza daha önce açıklamış olduğumuz üzere, Ege Denizi'nde Yunanistan ile aramızda birbiriyle bağlantılı bir dizi sorun mevcuttur. Türkiye bahse konu sorunların uluslararası hukuka uygun ve barışçıl yollardan çözümüne önem atfetmektedir. Nitekim bu anlayıştan hareketle, Ege meselelerinin çözümü amacıyla iki ülke arasında tesis edilmiş diyalog kanalları da mevcuttur.



Uluslararası hukukun icaplarını yerine getirme hususundaki sicili malum olan Yunanistan'ın bu hususta kimseye söyleyecek bir sözü olmaması gerekir. Bu vesileyle, Yunanistan Savunma Bakanı'nın iki ülke arasında güçlendirilmeye çalışılan iyi komşuluk, dostluk ilişkilerini ve işbirliğini akamete uğratmaya dönük kabul edilemez beyan ve hareketlerine son vermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz." - ANKARA