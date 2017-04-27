Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Müftüoğlu Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklaması hakkında, "Uluslararası hukukun icaplarını yerine getirme hususundaki sicili malum olan Yunanistan'ın bu hususta kimseye söyleyecek bir sözü olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



Müftüoğlu, konuya ilişkin bir soruya verdiği yanıtta, Türkiye'nin her zaman uluslararası hukuku esas aldığını ve saygı gösterdiğini belirterek, diğer yandan daha öncede ifade edildiği gibi Ege Denizi'nde Türkiye ile Yunanistan arasında birbiriyle bağlantılı bir dizi sorun olduğunu vurguladı.



Yunanistan Savunma Bakanı'nın Ege'de barış ve huzuru tehdit eden açıklama ve davranışları hususundaki görüşlerini daha önce muhtelif vesilelerle kamuoyuna açıkladığını kaydeden Müftüoğlu, Türkiye'nin bahse konu sorunların uluslararası hukuka uygun ve barışçıl yollardan çözümüne önem atfettiğinin altını çizdi.



Müftüoğlu şunları kaydetti:



"Nitekim bu anlayıştan hareketle, Ege meselelerinin çözümü amacıyla iki ülke arasında tesis edilmiş diyalog kanalları da mevcuttur. Uluslararası hukukun icaplarını yerine getirme hususundaki sicili malum olan Yunanistan'ın bu hususta kimseye söyleyecek bir sözü olmaması gerekir. Bu vesileyle, Yunanistan Savunma Bakanı'nın iki ülke arasında güçlendirilmeye çalışılan iyi komşuluk, dostluk ilişkilerini ve işbirliğini akamete uğratmaya dönük kabul edilemez beyan ve hareketlerine son vermesi gerektiğini bir kere daha vurguluyoruz."