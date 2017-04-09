Dışişleri Bakanlığı Somali'deki Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırıyı kınadı. Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan saldırıyla yönelik yapılan açıklama şöyle:



"Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün, Savunma Bakanlığı yakınında üst düzey askeri yetkilileri taşıyan konvoyu hedefleyen saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye, terörizmle mücadelesinde Somali'nin yanında yer almaya devam edecektir."



(İlker Turak / İHA)