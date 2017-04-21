Dışişleri Bakanlığı Paris'teki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Paris'te meydana gelen terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Champs-Elysées Caddesi'nde bekleyen bir polis aracına düzenlenen ve bir polis memurunun ölümü ve ikisinin de yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırısını kınıyoruz" denildi. Açıklamada, "Bu zor günde dayanışma içinde olduğumuz dost Fransız milletine ve Fransız polis teşkilatına başsağlığı diliyoruz. Yakınını kaybedenlere sabır, yaralılara da acil şifalar temenni ediyoruz. Benzer saldırılara birçok defa maruz kalmış olan Türkiye ve Türk halkı, Fransız halkının acısını anlamakta ve paylaşmaktadır. Ülkemiz, bugüne kadar olduğu gibi terörle mücadelede Fransa'ya her türlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.



(İHA)