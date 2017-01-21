Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'daki terör saldırısını kınadı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan'ın Paraçinar şehrinde bir pazar yerine bugün düzenlenen terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği vurgulanarak, "Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, dost Pakistan Hükümeti ve halkına başsağlığı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu vesileyle terörle mücadelesinde dost ve kardeş Pakistan'a desteğimizi sürdüreceğimizi bir kez daha yineliyoruz" denildi. - ANKARA