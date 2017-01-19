Dışişleri Bakanlığı'ndan İit Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına İlişkin Açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Malezya'nın çağrısıyla 19 Ocak Perşembe günü Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın katılacağını bildirdi.



Dışişleri Bakanlığı, Arakanlı Müslümanların karşı karşıya kaldığı insani kriz konusunu ele almak üzere düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, 19 Ocak Perşembe günü Kuala Lumpur'da düzenlenecek olan İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız'ın katılacağı kaydedildi.



Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:



"Toplantıda, Arakan'da yaşayan Müslümanların durumu ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Myanmar'da yaşayan Müslümanların durumu konusuna ülkemiz hassasiyetle yaklaşmaktadır. Sayın Bakanımız 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde Myanmar'a yaptığı resmi ziyaret sırasında Arakan bölgesini ziyaret etmiş ve buradaki Müslüman toplumuyla bir araya gelmiştir. 2012 Kasım ayından bu yana ülkemiz tarafından TİKA, Türk Kızılayı ve AFAD aracılığıyla Myanmar'a yapılan ve devam eden insani yardımların tutarı 13 milyon dolara ulaşmıştır." - ANKARA