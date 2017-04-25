Dışişleri Bakanlığı'ndan Hindistan'a Başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı Hindistan'da 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınayarak Hindistan hükümetine ve halkına başsağlığı diledi



Dışişleri Bakanlığı Hindistan'da gerçekleşen terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklaması şöyle: "Hindistan'ın Chhattisgarh Eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve altısının yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Dost Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." - Ankara