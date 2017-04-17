Dışişleri Bakanlığı'ndan AGİT'in Referandum Raporuna Sert Tepki

Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlemcileri, Türkiye'de dün gerçekleştirilen referandumla ilgili bir basın toplantısı düzenledi.

AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, "Seçim Kurulu'nun çalışmaları şeffaf değildi, sınırlı gözlemci vardı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu anlamda çok az genelgesi yayımlandı. Seçim Kurulları'nda siyasi partilerin temsili yeterli değildi." dedi.

AGİT'in referandumun uluslararası meşruiyetine gölge düşürebilecek raporuna Türkiye'den sert tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaparak eleştirilere şöyle yanıt verdi:

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi'yle (ODIHR) ülkemizdeki seçim gözlemcilik faaliyetlerine yönelik uzun yıllardır işbirliğimiz sürmektedir. Bu kapsamda Türkiye'de 16 Nisan günü gerçekleştirilen halkoylaması için de davette bulunulmuş olup, Gözlem Misyonu'nun faaliyetleri için makamlarımız ülke genelinde her türlü işbirliğini göstermiştir.

"TARAFSIZ OLMALARI KONUSUNDA TELKİNDE BULUNULMUŞTU"

Türkiye'deki Anayasa değişikliğine yönelik halkoylaması, AGİT içinde örnek gösterilecek düzeyde yüzde seksen beşin üzerinde bir demokratik katılımla gerçekleşmiştir.

Gözlem Misyonu'na, raporlarında maddi hatalardan ve yanlış yönlendirmeye yol açabilecek eksik bilgilere dayalı yorumlardan kaçınmaları yönünde daha önce de telkin ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

"BU YORUMLAR KABUL EDİLEMEZ"

Bu bağlamda, 16 Nisan halkoylaması sonrası ODIHR Heyetinin AKPM Gözlem Heyetiyle birlikte yayımladığı İlk Bulgu ve Sonuçlar Raporu'nda ve basın toplantısında dile getirilen siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılanmıştır. Heyetin, Yüksek Seçim Kurulu'nun halihazırda TBMM'deki tüm partilerin temsilcilerini de içerdiğini gözardı ettiği görülmektedir.

Halkoylamasının uluslararası standartların gerisinde kaldığı gibi bir yorum kabul edilemez.

"TARAFLI VE ÖNYARGILI BİR YAKLAŞIM"

Esasen halkoylamasının gerçekleştirilmesinden kısa süre önce AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü tarafından halkoylamasıyla ilgili siyasi içerikli beyanlarda bulunulması, bu heyetin Türkiye'ye önyargılarla geldiğini, nesnellik ve tarafsızlık ilkelerini dikkate almadığını göstermiştir. Sözkonusu ilk bulgular raporu da bu taraflı ve önyargılı yaklaşımın bir yansımasıdır.