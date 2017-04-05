Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da meydana gelen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün (5 Nisan), bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucunda aralarında ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı derin bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi. - ANKARA