Dışişleri Bakanlığı: "Holokost'ta Hayatını Kaybeden Milyonlarca İnsanı Saygıyla Anıyoruz"

Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Holokost Anma Günü'ne ilişkin yapılan açıklamada, "Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost'un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır" ifadeleri kullanıldı.



Dışişleri Bakanlığı, 'Uluslararası Holokost Anma Günü' ile ilgili açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İkinci Dünya Savaşı döneminin simgelerinden biri haline gelen Auschwitz-Birkenau toplama kampının kurtarıldığı 27 Ocak 1945 tarihini temsilen 27 Ocak günü ülkemizin de ortak sunucusu olduğu bir kararla 2005 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 'Uluslararası Holokost Anma Günü' ilan edilmiştir. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Avrupa'da yükselen ırkçılık, aşırıcılık, antisemitizm gibi olgular Holokost olarak adlandırılan tarihin en büyük felaketlerinden birine yol açmıştır. Başta Yahudiler olmak üzere milyonlarca masum insan Nazi rejimleri ve işbirlikçileri tarafından sistematik ve örgütlü şekilde yok edilmiştir. Holokost'ta hayatını kaybeden milyonlarca insanı saygıyla anıyoruz. Bugün bizlere düşen insanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden olan Holokost'un tekrar yaşanmaması için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bu tüm insanlığın ortak sorumluluğudur. Bu anlayışla ülkemiz 'Uluslararası Holokost Anma İttifakı' isimli uluslararası kuruluşun çalışmalarına da 2008 yılından bu yana gözlemci statüsünde aktif olarak katılmakta, Holokost'un unutulmaması ve Holokost'tan çıkarılan derslerin genç kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 27 Ocak 2017 tarihinde geniş katılımlı bir anma töreni düzenlenmektedir. Ankara Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen törene öğrenciler, öğretim üyeleri, kordiplomatik mensupları ve Türk Yahudi Toplumu temsilcilerinin yanı sıra Başbakan Yardımcımız Sayın Tuğrul Türkeş iştirak etmektedir. Ülkemiz söz konusu sorumluluğun bilinciyle günümüz dünyasında maalesef yeniden güç kazandığı görülen antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi olgularla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi. - ANKARA