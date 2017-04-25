Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'daki Terör Saldırısını Kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Chhattisgarh Eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hindistan'ın Chhattisgarh Eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 25 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği ve altısının yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyoruz. Dost Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz" denildi. - ANKARA