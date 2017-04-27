Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İşler ve Balkanlar Genel Müdürü Hızlan Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Balkanlar İkili Siyasi İşler ve Balkanlar Genel Müdürü Mustafa Babür Hızlan "Balkanlar Türkiye'nin stratejik tercihi olan Avrupa arasında bir geçiş noktası. O geçiş noktasının barış ve istikrar içerisinde olması Türkiye'nin çıkarınadır." dedi.



Hızlan, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliğinde düzenlenen basın toplantısında, kentte yapılan konferanslar dizisinin hem kendileri hem de öğrenciler açısından çok faydalı olduğunu belirtti.



Trakya Üniversitesinin Balkan Enstitüsü sahibi olan tek üniversite olduğunu bu anlamda da çok güzel işler yaptığını anlatan Hızlan, bu alanda daha da güçlenmesi gerektiğini düşündüğünü vurguladı.



Bir gazetecinin "Türkiye'nin Balkanlardaki hedefi nedir?" sorusuna Hızlan, Balkanlardaki ana hedeflerinin barış ve istikrar olduğunu dile getirdi.



Balkanları Türkiye'nin ön bahçesi olarak nitelendirdiğini aktaran Hızlan, "Balkanlar Türkiye'nin stratejik tercihi olan Avrupa arasında bir geçiş noktası. O geçiş noktasının barış ve istikrar içerisinde olması Türkiye'nin çıkarınadır. Bu bölgedeki ülkelerin NATO'ya girişlerini destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Avrupa Birliğine üyeliklerini dışarıda olmamıza rağmen her fırsatta destekliyoruz." şeklinde konuştu.



Balkanlar coğrafyasının tarihten gelen, bir kısmı da günümüzdeki uygulamalardan kaynaklanan bazı sıkıntılarının devam ettiğini anlatan Hızlan, bu açıdan tam bir istikrar ve barışın henüz sağlanamadığını dile getirdi.



Balkan ülkelerinin Türkiye bakış açısını da değerlendiren Hızlan, ülkeden ülkeye değişse de ana çizgilerin Türkiye ile dostluk ilişkilerini yürütmek yönünde olduğunu vurguladı.



Bulgaristan'da bazı siyasi akımların bu çizgiden uzaklaştığını anımsatan Hızlan, Bulgaristan'daki ana akım siyasetin Türkiye'nin dostluğunu anlayabilmesini dilediklerini aktardı.



FETÖ Soruşturmaları



Hızlan, bir gazetecinin "Balkanlarda FETÖ üyelerinin sığınma talepleriyle ilgili bir sayı var mı?" sorusu üzerine, ellerinde bir veri olmasa da FETÖ'nün mevcudiyetinin Balkanlar'da devam ettiğini söyledi.



Bazı Balkan ülkelerinde FETÖ'nün ülkeden çıkartılması için siyasi irade olduğunu fakat uygulamada zayıflık bulunduğunu aktaran Hızlan, "FETÖ'nün mevcudiyeti Balkan ülkelerinde devam ediyor. Bazılarında azalıyor, bazılarında maalesef siyasi irade eksikliği de görüyoruz. Dünyanın genelinde olan yansımaları maalesef Balkanlarda da görebiliriz." ifadelerini kullandı.



Hızlan, sadece Yunanistan ve Bulgaristan'ın değil diğer ülkelerinin de terör örgütlerinin kendilerine zarar verebileceğini düşünmesi gerektiğini kaydetti.



Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Murat Yörük ise 2015 yılından beri Trakya Üniversitesi ile Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciği olarak Uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikasına dair konferanslar serisi başlattıklarını anlattı.



Bu sene bu konferanslar serisinin üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini ifade eden Yörük, "Bu anlamda son derece mutluyuz. Hem Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatındaki değerli yöneticilerini hem de Balkanlar coğrafyasında sahada olan kıymetli büyükelçilerimizi Edirne'de ağırlıyoruz. Onların görüşlerinden ve değerlendirmelerinden istifade ediyoruz. "dedi.



Toplantıya, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe ve Türkiye'nin Bükreş Büyülelçisi Koray Ertaş da katıldı.