Dışişleri Bakanlığı, AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye'nin demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden, vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdüreceğini vurguladı.