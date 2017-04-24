Dışişleri Bakanlığı: "(Abd Başkanı Trump'ın 24 Nisan Açıklaması) Açıklamadaki Yanlış Bilgi ve...
Dışişleri Bakanlığı: "(ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan açıklaması) Açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir.
Dışişleri Bakanlığı: " (ABD Başkanı Trump'ın 24 Nisan açıklaması) Açıklamadaki yanlış bilgi ve tanımlamaların, bazı radikal Ermeni çevrelerin yıllar içinde bu ülkede propaganda metotlarıyla oluşturdukları bilgi kirliliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir."