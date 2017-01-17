IHAAW145105-SIY/17-01-2017
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD'ye gidecek. Çavuşoğlu, düzenlenen etkinliklerde de yer alacak. 17.01.2017 14: 51: 05 TSI
NNNN - ANKARA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Yemin Törenine Katılmak İçin Davet Üzerine ABD'ye...
IHAAW145105-SIY/17-01-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD’ye gidecek.
IHAAW145105-SIY/17-01-2017
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