Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Yemin Törenine Katılmak İçin Davet Üzerine ABD'ye...

IHAAW145105-SIY/17-01-2017 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump’ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD’ye gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın Yemin Törenine Katılmak İçin Davet Üzerine ABD'ye...

IHAAW145105-SIY/17-01-2017

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Trump'ın yemin törenine katılmak için davet üzerine ABD'ye gidecek. Çavuşoğlu, düzenlenen etkinliklerde de yer alacak. 17.01.2017 14: 51: 05 TSI
NNNN - ANKARA

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