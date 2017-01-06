Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye'deki İhlallerle İlgili Rusya'nın) Rejimi ve Rejimin...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Suriye'deki ihlallerle ilgili Rusya'nın) Rejimi ve rejimin yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Herkes verdiği sözü tutsun, imzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugünkü ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim tarafından, hava saldırıları da öyle."