Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'de rejimin İdlib'e yönelik planları konusunda ABD'de yaptığı açıklamada, "Hem siyasi çözüm isteyip, Astana süreci ile ilgili ateşkesle ilgili iki belgeyi imzalayacaksınız hem de ondan sonra 'İdlib'i ele geçirmeye çalışacağız.' Bu olmaz. O zaman tüm süreç çöker. O zaman tekrar kaos başlar." dedi.