Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Soruları Cevaplandırdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları cevaplandırdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu soruları cevaplandırdı

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Bakan, Mevlüt Çavuşoğlu
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