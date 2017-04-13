Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs Sorununu Çözmek İçin Samimi Çaba Sarf Ediyoruz Ama...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Kıbrıs sorununu çözmek için samimi çaba sarf ediyoruz ama özellikle seçim atmosferinde Rum tarafında samimi bir çaba görmüyoruz. Rum tarafının özellikle Kıbrıs etrafındaki doğal gaz ve petrol rezervleri konusunda tek taraflı attığı adımları doğru bulmuyoruz. Bu konuda uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için şimdi Türkiye olarak da bazı adımları atacağız."