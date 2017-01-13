Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Müzakerelerinde Teknik Konuları Konuşmak Üzere 18 Ocak'ta...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs müzakerelerinde teknik konuları konuşmak üzere 18 Ocak'ta uzmanların, daha sonraki bir tarihte ise bakanların bir araya geleceğini söyledi.
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