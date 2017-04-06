Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kerkük'te referandum kararı alınmasının Barzani yönetimine de Erbil'e de bir tuzak olduğunu belirterek, "Esasen bu Barzani yönetiminin herkesle arasını bozma girişimidir. Bu işin mimarı Talabani'nin partisidir." dedi.