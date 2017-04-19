Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'Guatemala'da Fetö İltisaklı Herhangi Bir Kuruluş...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Guatemala'da FETÖ iltisaklı herhangi bir kuruluş bulunmamaktadır.Dolayısıyla bu anlamda Guatemala'ya böyle bir örgütün faaliyetlerine izin vermediği için huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum"

-"Rusya'nın daveti üzerine Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekci dün Moskova'ya gittiler"

-"Rusya ile vize serbestisini tekrar sağlamak istiyoruz ama Rusya bazı güvenlik endişeleri sebebiyle aşama aşama gitmek istiyor"



ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,Guatemala Dışişleri Bakanı Carlos Raul Morales ile ortak basın toplantısı düzenledi.