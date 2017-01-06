Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu - El-Bab Operasyonu - New

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İncirlik üssünde NATO çerçevesinde ABD ve diğer müttefiklerin bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, DEAŞ ile mücadele çerçevesinde başka ülkelerin uçaklarınının da gelmesine müsaade ettiklerini söyledi.



Türkiye'nin DEAŞ'e karşı önemli bir mücadele vermekte olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Fakat son zamanlarda koalisyonun hava desteğini görmüyoruz. Madem DEAŞ ile mücadele etmek için bir koalisyon oluşturduk, Türkiye de fiziki imkanlar sağladı. Peki niye destek vermiyorsunuz? Amaç ne? Ne istiyorsunuz?" diye sordu.



Rakka'dan El Bab'a doğru gelen DEAŞ unsurları olduğunu ve bunların koordinatlarını da verdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Niçin vurmuyorsunuz? Bunu beklemek bizim en doğal hakkımız değil mi? Şimdi bunlar olmayınca da halkımız da soruyor: 'Madem destek vermeyecekler incirlik üssünü niye kullanıyorlar?' Son derece haklı bir soru ya da sorgulama. Yani şu anda İncirlik üssünün kapatılması gündemde değil ama özellikle DEAŞ için gelen ülkeler bu desteği vermeyecekse burada kalmasının bir anlamı da yok. Halkımız bana göre haklı. Halkımızın ferasetine biz her zaman inanıyoruz. Sağduyulu bir şekilde sorguluyor. 'Biz burada şehit veriyoruz. Niye destek vermiyorsun? Niye geldin niye destek vermiyorsun?' bu son derece haklı bir soru."



Guterres ile görüşmede El-Bab konusunun gündeme gelip gelmediği yönündeki bir soruya ise Çavuşoğlu şöyle yanıt verdi:



"Hayır, El- Bab konusu gündeme gelmedi. BM ile bir ilgisi yok. El-Bab operasyonu DEAŞ'e karşıdır ve dolayısıyla bugüne kadarki tüm BM Güvenlik Konseyi kararlarında da gördüğünüz gibi DEAŞ ve El-Nusra gibi terör örgütleri anlaşmaların dışındadır, ateşkesin de dışındadır. Buradaki operasyonda DEAŞ'e karşıdır ve El-Bab burada görüşülecek bir konu değil. Bu bizim yürüttüğümüz, burada koalisyonun, NATO üyelerinin ve diğer ülkelerin destek vermesi gereken bir operasyon. DEAŞ'a karşı koalisyonun içinde olan herkesin destek vermesi gereken bir operasyon. Biz kararlılıkla bu operasyonu yerel güçlerle devam ettireceğiz."



Astana görüşmeleri



Çavuşoğlu, Astana görüşmelerinin önündeki temel engellerin sorulması üzerine de bu müzakerelerin önündeki temel engelin Suriye'deki ateşkes ihlalleri olduğunu söyledi.



İhlal listesini gördüğünü ve bunun kendisini kaygılandırdığını anlatan Çavuşoğlu, tüm ihlallerin rejim ve destekçileri tarafından gerçekleştirildiğini, muhaliflerden tek bir ihlal bile gelmediğini ifade etti.



Bu ihlallerin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çavuşoğlu, görüşmelerin taraflarının belirlenmesinin önemine de işaret ederek bu konunun da diğer bir sorun olabileceğini dile getirdi.



Muhaliflerin Astana görüşmelerine hazır olduğunu ve bir çözüm vizyonu ortaya koyduklarını anlatan Çavuşoğlu, "Tüm taraflar delegeleri kendileri belirleyecekler. Bu anlaşmanın bir parçası. Hem rejim tarafı hem de muhalifler delegelerine kendileri karar verecek." diye konuştu.



Çavuşoğlu, ihlallere ilişkin "nasıl yaptırım uygulanacağı" konusundaki çalışmaların da devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin rapor edilen tüm ihlalleri Rusya'ya ilettiğini söyledi.



Rusya'dan beklentileri olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu da çok basit: rejimi ve rejimin yanındaki grupları durdurmaları gerekiyor. Herkes verdiği sözü tutsun. İmzaladığı belge ve yükümlülüklerin arkasında olduğunu göstersin. Bugünkü ihlallere baktığımız zaman hepsi rejim tarafından, hava saldırıları da öyle. Şimdi İran'ın da burada garantileri var." dedi.



Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, muhaliflerin de bu ihlallere karşı ölçülü bir tutum sergilemesinin hem bu sürece hem de Türkiye'ye olan güvenlerinin sonucu olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin ihlallere karşı muhalifleri tutmaya çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, "Ama karşı taraf buna devam ederse bu da çok zor olacaktır. Bunu bilmemiz gerekir." dedi.



(Sürecek)