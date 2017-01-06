Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'de yaptığı açıklamada, "(Suriye'de YPG'ye silah verilmesi) Böyle bir terör örgütüne müttefikimizin silah vermesi bizim için kabul edilemez. Teröre destek veren bir ülkenin müttefik olarak kabul edilmesi bile çok zor."dedi.