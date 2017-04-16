Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Yeni Türkiye'de Güven ve İstikrar Olacak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu belirterek, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını kaydetti.



Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar AK Parti Antalya İl Başkanlığı önünde toplandı. Parti önündeki dev platformdan referandum sonuçlarını takip eden partililer, resmi olmayan sonuçlara göre



evet oylarının yüzde 51'in üzerinde çıkmasını kutladı. Ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarıyla gelen partililer renkli görüntüler oluşturdu.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Hüseyin Samani, Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı Rıza Sümer, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akbaş, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç, kalabalığı ellerinde Türk bayraklarıyla kalabalığı selamladı.



Kalabalığa hitap eden Bakan Çavuşoğlu, artık gerçek anlamda yeni Türkiye'nin var olduğunu vurgulayarak, yeni Türkiye'de istikrar ve güven olacağını söyledi. Çavuşoğlu, "Yeni Türkiye 2023 hedeflerine, 2053 hedeflerine, 2071 hedeflerine ulaşacak. Dava arkadaşlarıma, teşkilatlarımıza, sandık başında bekleyen gönüllerimize, bu dava için bugüne kadar gönül vermiş tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim. Antalya'da elimizden gelen çalışmayı yaptık. Sizlerle gece gündüz çalıştık. Gitmedik yer bırakmadık, girilmedik ev, varılmadık işyeri bırakmadık. Bu bakımdan vicdanen rahatız. Türkiye'de evetin çıkması için elimizden gelen katkıyı sağladık. Her seçimde olduğu gibi fedekarca, hiçbir menfaat gütmeden, kutlu yolculuk için Türkiye Cumhuriyeti için, vatanı, milleti, bayrağı, devleti için çalışan tüm dav arkadaşlarıma gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle omuz omuza çalışmak bu kutlu yolculukta yürümek bizim için onurdur şereftir" dedi.



"Evet galip geldi"



Milletvekili Mustafa Köse, tarihi bir anı yaşadıklarını belirterek, tarihe şahitlik yaptıklarını kaydetti. "Evet galip geldi" diyen Köse, "Ve millet net şekilde kararımız evet dedi. Sizler bizler evet dedi ki. Hayır diyenlerde oldu. Bu millet çok önemli bir dönemeci geçti. Tarihi bir kararı verdi. Bu millet bizi hiç yanıltmadı. Her seçimden alnımız ak başımız dik çıktık. Hangi seçime girersek girelim Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında bu millet birleşti. Devlet millet düşmanlarına hainlere karşı beraber oldu bir oldu, bu milletin düşmanlarına en güzel mesajı verdi. Evet ve hayır diyeniyle bir olacağız. Bugün hayır diyenler iyi evet çıkmış diyecekler" diye konuştu.



"Yedi düvelle yarıştık"



Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, referandum sürecinde yedi düvelle yarıştıklarını belirterek, "Alınan sonuç anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu sonuçla referandum un geçerliği 50 ve üzeri. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yasal çalışmalara başlayacağız. Güçlü istikrarlı ve büyüyen Türkiye dedik. Bu zafer bağımsız Türkiye'nin zaferidir. Bu yeni sistemle daha güçlü bir Türkiye'nin yarınlara umutla bakan güçlü bir Türkiye, evet de hayır da diyen eşitlendi. Bu bizim İkinci Kurtuluş Savaşımızdı bunu biz kazandık. Darısı başka seçimlere" dedi.



"İstikrar, büyüme olacak"



Milletvekili Hüseyin Samani, alınan sonucun hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemiz bir karar verdi. Bu sonuçla ilgili hepimizi içimizden geldiği gibi hayırlı olsun diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte sürekli istikrar olacak, büyüme, kalkınma olacak. Bir daha koalisyonlara mahkum olamayacağız. Cumhurbaşkanı, başbakan kavgasından dolayı bedel ödemeyeceğiz. Bu kavgalardan dolayı 22 banka batmayacak. Bizler bileceğiz ki bundan sonraki süreçte 20 yılda ancak 4 seçim olacak" ifadelerine yer verdi.



"Hayır diyenlerde kazançlı"



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, ülkenin önünde yeni bir sayfa açıldığını ifade ederek, hayır diyenlerin de bu sonuçtan kazançlı çıkacağını vurguladı.



İl Başkanı Rıza Sümer, partililerini tebrik ederek, yine bir tarih yazdıklarını kaydetti. Sümer, "Hepinizden Allah Razı olsun. Millet hayır demedi. Gene bir tarih yazdınız. Kazanan Türkiye oldu, Antalya oldu. Yüzde 51.2, gene reisimiz cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sefer bizden zafer Allah'tan . Bu zaferde en çok emeği geçen cefakar kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yalanları, hayır çetesini, onları alt üst ettiniz. Zor bir süreçti. Devam ediyoruz, çalışacağız. Bu millete hizmet etme vazifesini yerine getirmeye devam ediyoruz. Referanduma müdahale etmeye çalışan ülkelere gereken mesajı verdik" diye konuştu.



Konuşmaların ardından halk oylamasında yüzde 50'nin üzerinde evet çıkması havai fişek gösterileriyle kutlandı. - ANTALYA