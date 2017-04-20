Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yabancı temsilcilerle bir araya geldi



İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Formu kapsamında yabancı temsilcilerle bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Orta Amerika Entegrasyon Sistemi 2. Dışişleri Bakanları Formu kapsamında yabancı temsilcilerle bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Panama Bakan Yardımcısı Maria Luisa Navarrro ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu daha sonra Nikaragua Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler Danışmanı Sidhartha Francisco Marin Arauz ile ikili görüşme gerçekleştirirken görüşmeler basına kapılı yapıldı. Basının görüşme öncesinde kısa bir görüntü almasına izin verildi.